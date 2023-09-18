Анкара, 18 сентября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Вокруг предложенного Россией проекта создания газового хаба в Турции появляется всё больше дезинформации. Об этом 18 сентября заявил источник в администрации президента страны.

Александр Рюмин/ТАСС

Собеседник РИА Новости отметил, что, по мнению турецких властей, заведомо ложную информацию распространяют для того, чтобы очернить проект.

«В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение», ― пояснил источник.

При этом он добавил, что переговоры между Россией и Турцией по проекту создания газового хаба продолжаются. Собеседник уверен, что все стороны, которые будут вовлечены в проект, не проиграют.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил создать в Турции хаб, используя который можно будет перенаправить утраченный объём транзита через «Северный поток». Анкара одобрила инициативу, а также выразила готовность к строительству хаба и центра торговли газом.

6 марта член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан заявил, что Турции нужны российские инвестиции для строительства газового хаба. 19 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что власти его страны работают быстрыми темпами над тем, чтобы хаб на территории республики ввели в эксплуатацию как можно раньше.

В мае министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб начнёт функционировать максимум в течение года. По его словам, он позволит продавать европейским странам больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции. Министр добавил, что открытие этого канала поставок газа имеет особенную важность для государств Южной Европы.

Путин в конце июля заявил, что вопрос запуска газового хаба остаётся актуальным. В сентябре на переговорах с турецким лидером глава Российского государства выразил надежду на то, что в ближайшее время стороны завершат переговоры по созданию в Турции газового хаба. Он также добавил, что Россия передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по созданию газового хаба.