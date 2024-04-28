Донецк, 28 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. После освобождения российскими войсками Авдеевки в городе были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он уточнил, что захоронения были обнаружены при разминировании освобождённого города. По его словам, руки мёртвых мирных жителей были связаны за спиной, а их ноги перемотаны скотчем.

«Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — приводят словам Кимаковского «Известия».

Вместе с тем он отметил, что захоронения имеют признаки того, что они были сделаны в спешке.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта стало известно, что Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военнопленных на Украине. В нём также говорилось, что на Украине недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали незаконные задержания, похищения, случаи пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных РФ дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

В свою очередь председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 февраля рассказал, что Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.

Рогов уточнил, что в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших без вести антифашистов.

После освобождения Запорожья от украинских войск все преступления киевского режима зафиксируют, и они станут основой дела для рассмотрения его в трибунале, добавил глава движения.

Вместе с тем представитель силовых структур ЛНР 10 февраля рассказал, что боевики украинского националистического формирования «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в течение восьми лет похитили не менее 100 жителей региона. Он уточнил, что националисты требовали у родственников выкуп за похищенных.