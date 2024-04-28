В Авдеевке найдены захоронения мирных жителей со следами пыток
Кимаковский: захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружены в Авдеевке
Донецк, 28 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. После освобождения российскими войсками Авдеевки в городе были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Он уточнил, что захоронения были обнаружены при разминировании освобождённого города. По его словам, руки мёртвых мирных жителей были связаны за спиной, а их ноги перемотаны скотчем.
«Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — приводят словам Кимаковского «Известия».
Вместе с тем он отметил, что захоронения имеют признаки того, что они были сделаны в спешке.
Как передавало ИА Регнум, 28 марта стало известно, что Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военнопленных на Украине. В нём также говорилось, что на Украине недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали незаконные задержания, похищения, случаи пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных РФ дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.
В свою очередь председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 февраля рассказал, что Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.
Рогов уточнил, что в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших без вести антифашистов.
После освобождения Запорожья от украинских войск все преступления киевского режима зафиксируют, и они станут основой дела для рассмотрения его в трибунале, добавил глава движения.
Вместе с тем представитель силовых структур ЛНР 10 февраля рассказал, что боевики украинского националистического формирования «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в течение восьми лет похитили не менее 100 жителей региона. Он уточнил, что националисты требовали у родственников выкуп за похищенных.