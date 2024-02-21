Мелитополь, 21 февраля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Об этом 21 февраля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Михаил Палинчак/ТАСС

«В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших без вести антифашистов.

После освобождения Запорожья от украинских войск все преступления киевского режима зафиксируют, и они станут основой дела для рассмотрения его в трибунале, добавил глава движения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

Представитель силовых структур ЛНР 10 февраля рассказал, что боевики украинского националистического формирования «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в течение восьми лет похитили не менее 100 жителей региона. Он уточнил, что националисты требовали у родственников выкуп за похищенных.