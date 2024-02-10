* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Старобельск, ЛНР, 10 февраля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Боевики украинского националистического батальона «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) за восемь лет похитили не менее ста мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил представитель местных силовых структур.

Александр Река/ТАСС

«К нам попали уголовные дела. В основном здесь эпизоды: создание бандформирования, удержания незаконным путём людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденое оружие»,― уточнил собеседник «РИА Новости».

Он добавил, что боевики похищали людей, а потом требовали у родственников выкуп.

«Похищали людей, держали в подвалах, выкупы [требовали], избивали, машины забирали. Да они всё, что хотели, то и делали с людьми», ― рассказал один из пострадавших.

Всего с 2014 года уже насчитали более 100 пострадавших. Но список не окончательный, подчеркнули силовики.

Как сообщало ИА Регнум, киевские националисты на территории ЛНР задерживали и пытали людей. О преступлениях нацистов свидетельствует обнаруженная на освобождённой территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино база нацбатальона «Айдар», переоборудованная в пыточную тюрьму.

По данным СК, там содержали не менее 30 задержанных, при этом как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или их убили. В ведомстве добавили, что целью боевиков в том числе являлось получение выкупа с родственников похищенных и удерживаемых ими мирных граждан.

Летом 2023 года Южный окружной военный суд рассмотрел массовое уголовное дело в отношении 18 участников «Айдара». По версии прокураторы, участники подразделения совершали на территории ДНР действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя.