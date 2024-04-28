Москва, 28 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Правительство РФ решило на четыре месяца отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщила пресс-служба правительства 28 апреля.

Алексей Коновалов/ТАСС

Решение направлено на поддержку предприятий отрасли, сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.

«Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — сообщила пресс-служба.

В период с 1 марта 2024 года действуют гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля, напомнило правительство. Размер пошлины составляет от 4 до 7%, в зависимости от курса рубля, а при курсе менее 80 рублей за доллар пошлина не взимается.

Ранее в беседе с ИА Регнум главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что спрос на энергетические ресурсы растёт во всём мире, за исключением Европы. Так он прокомментировал высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эпоха использования ископаемых источников энергии якобы подходит к концу. Спрос на нефть в 2023 году вырос на 1,5%, в текущем году ожидается повышение ещё на 2,5%, рекордно высоким является и спрос на уголь, напомнил эксперт.

28 апреля правительство также сообщило, что по поручению президента Владимира Путина установило квоты на вывоз минеральных удобрений. Они будут действовать в период с 1 июня по 30 ноября текущего года. Мера призвана поддержать сохранение достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.