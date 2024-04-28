Москва, 28 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября текущего года.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Отмечается, что квоты установлены по поручению президента Владимира Путина.

«Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны», — говорится в Telegram-канале правительства.

Ожидается, что общий объём экспортной квоты составит более 19,7 млн т. Для азотных удобрений объём квоты оценивается в более чем 12,4 млн т, для сложных — порядка 7,3 млн т.

Объёмы квот поручено распределить Министерству промышленности и торговли. При этом они не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября прошлого года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 мая 2024 года действие квоты на экспорт минеральных удобрений. Документ вступил в силу 1 декабря 2023 года. Постановление призвано поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке страны.

Производители некоторых видов удобрений попросили российские власти скорректировать для них экспортные пошлины, сообщили 23 октября 2023 года в Минэкономразвития.

Россия в первом полугодии 2023 года реализовала на мировом рынке удобрений как минимум на 6,6 млрд долларов, основными покупателями стали Индия, Бразилия и США.

РФ за 2022 год поставила на мировые рынки удобрения на 19,295 млрд долларов, это в 1,5 раза больше результата годом ранее.

Более того, в 2023 году Россия стала вторым поставщиком удобрений в США после Канады. Канадских удобрений закуплено на 2,8 млрд долларов. За Россией идут Саудовская Аравия — 484,4 млн долларов, Израиль — 216 млн долларов и Катар — 214,2 млн долларов.

В марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Вероятно, это произошло из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. Руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.

Вместе с тем в конце декабря прошлого года правительство России установило квоту на вывоз зерна из страны с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн.

При этом квота на вывоз твердой пшеницы в постановлении не устанавливается. Её экспорт из РФ запретили по 31 мая 2024 года.

Россия начала устанавливать квоты на экспорт зерна в 2020 году. Тогда ограничения вводились с 1 апреля и действовали по 30 июня. Размер квоты на вывоз зерна составлял 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года вводили квоту в размере 17,5 млн тонн. В 2022 году ее объём составлял 11 млн тонн.