Москва, 22 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Спрос на энергетические ресурсы растёт во всём мире, за исключением Европы и, в частности, Германии. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эпоха использования ископаемых источников энергии подходит к концу. Шольц также отметил, что Германия приложит все силы, чтобы «к 2030 году производить 80% энергии из возобновляемых источников».

Иван Шилов ИА Регнум

«Если канцлер Германии Олаф Шольц имеет в виду государство, которым он сейчас руководит, то, конечно, они могут достичь чего угодно. Отказ от традиционной генерации (атомной у них уже нет, остались лишь угольная и газовая) означает, что все энергоёмкие предприятия покинут территорию Германии. И это уже наблюдается. Если именно это ставится целью, то, конечно, слова Шольца будут реализованы. Это несколько увеличит безработицу, снизит уровень благосостояния граждан. Если Германия согласна на этот эксперимент, то почему бы и нет?» — заявил Марцинкевич.

Он также отметил, что заявления относительно Германии могут быть оправданы, если Шольц считает, что эта страна больше не нуждается в энергоёмких производствах, таких как цветная и чёрная металлургия, производство цемента, химических удобрений, лаков, красок, керамики, стекла, бумаги и других.

Если процесс ухода предприятий из Германии продолжится, то к 2030 году действительно можно будет от них избавиться. При этом в мире придерживаются иного мнения. Достаточно посмотреть на рост спроса на нефть, газ во всех странах, кроме Германии. По итогам 2023 года в мире также наблюдались рекордные показатели по использованию угля, пояснил Марцинкевич.

Спрос на энергетические ресурсы растёт во всём мире, за исключением Европы и Германии, в частности. Но это их выбор, они имеют на него полное право, добавил эксперт.

Он отметил, что спрос на нефть в 2023 году вырос на 1,5%, в текущем году ожидается повышение ещё на 2,5%. Спрос на уголь также фиксируется на рекордных отметках.

«Те мысли, которые есть у господина Шольца, касаются только его собственной страны и, возможно, Евросоюза», — отметил Марцинкевич.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления Шольц также выразил благодарность премьер-министру Норвегии Гару Стёре и правительству страны за обеспечение газом Германии после разрыва торговых отношений с Российской Федерацией и понадеялся, что Осло останется для ФРГ основным поставщиком газа в ближайшие годы.

Ранее замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст призвал возобновить поставки российского газа по неповреждённой нитке «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что это решение позволило бы Берлину обеспечить свою энергетическую безопасность. Кроме того, как указал немецкий депутат, закупки сжиженного природного газа в США обходятся Германии кратно дороже, нежели обходились поставки газа из России.

Он пояснил, что США могут сократить производство СПГ, а значит, и объём его экспорта. Тогда Германия столкнётся с дефицитом газа. Очевидно, что рост импорта сжиженного газа не сделал энергоснабжение в стране более надёжным, она не стала более независимой. Кроме того, добыча и транспортировка сжиженного топлива вредят окружающей среде.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что российская сторона готова осуществлять поставки газа в Германию по трубе «СП-2», оставшейся неповреждённой после теракта 26 сентября 2022 года. Речь в беседе зашла о том, кто взорвал «Северного потока» и «Северного потока — 2». Президент ответил, что теракты организовало ЦРУ. Тогда Карлсон спросил, почему Германия отмалчивается по этому поводу, при этом терпя экономические убытки. Путин высказал мнение о том, что нынешнее германское руководство заботится не столько о национальных интересах Германии, сколько о том, чтобы соблюдать интересы «коллективного Запада».