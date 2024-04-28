Запорожская область, 28 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому сектору Пологовского района Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Telegram-канал Губернатора Запорожской области

Ещё два человека, в том числе шестилетний ребёнок, госпитализированы, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«В светлое Вербное воскресенье киевские нацисты совершили террористический удар по жилому сектору Пологовского района. 14 атак из ствольной артиллерии полностью разрушили один дом, пять домов пострадали частично. В результате атаки погибли два человека. Женщина 1987 года рождения и её шестилетняя дочь госпитализированы с ранениями разной степени тяжести», — сообщил Балицкий.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, отметил губернатор. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил он

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум детским садам в Запорожской области. Российские военные сорвали атаку средствами радиоэлектронной борьбы.

В тот же день Балицкий сообщил, что спасатели нашли тело погибшего в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Токмаке. Также в результате атаки были ранены четыре человека. ВСУ выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Две были сбиты средствами ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом.