Мелитополь, 27 апреля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум детским садам в Запорожской области. Российские военные сорвали атаку средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил журналистам 26 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в посёлке Приазовское… Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садиков», — уточнил он.

Взрыв произошёл в нескольких десятках метров от дошкольных учреждений, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля ВСУ выпустили по городу Токмаку в Запорожской области три управляемые авиабомбы. Две из них сбили средствами ПВО, одна бомба достигла цели и поразила жилую многоэтажку. Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери четырёх домов и здания детского сада, также пробило крышу. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что после обстрела жилого дома в Токмаке в больницу попали четыре человека. Состояние троих пострадавших оценивают как средней степени тяжести, четвёртый пациент находится в реанимации. Жителей разрушенной многоэтажки эвакуировали в пункт временного размещения. С людьми работают волонтёры и психологи.

В августе 2023 года ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны около города Новая Каховка в Херсонской области. В администрации городского округа подтвердили, что в результате взрыва были выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Также миномётному обстрелу со стороны укронацистов подвергся детский сад, в результате здание загорелось.