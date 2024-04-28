Анкара, 28 апреля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Срыв визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на севере Ирака, пишет 28 апреля турецкая газета T24.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Возможно, Турция не смогла прийти к единой линии с США, особенно в отношении операции в Ираке и будущего Ирака», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что существует серьёзная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии.

Кроме того, со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре.

Ранее телеканал Haber Global со ссылкой на источники сообщил, что Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США из-за изменений в своей программе.

Официально информация об изменении даты визита Эрдогана в Штаты пока не подтверждена.

Как передавало ИА Регнум, конфликт между турецкими властями и курдами длится с 1921 года. Курды ведут борьбу за существование и создание автономии в составе Турции. За права курдов с 1978 года борется РПК. Партию признали террористической и запретили как в самой Турции, так и в США, ЕС и ряде других стран.

В декабре 2023 года минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с представителями Рабочей партии Курдистана в Сирии. Вашингтон призвали вести себя как союзника, если там хотят иметь поддержку и доверие Анкары, а также прекратить сотрудничество с террористами.