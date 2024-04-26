Анкара, 26 апреля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США из-за изменений в своей программе. Об этом сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники.

Kremlin.ru

Официально информация об изменении даты визита Эрдогана в Штаты пока не подтверждена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскрыл темы предстоящих переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Джозефа Байдена в ходе запланированного на начало мая визита турецкого лидера в Штаты.

Как уточнил глава турецкого внешнеполитического ведомства, на повестке дня широкий круг вопросов, касающихся двусторонних и региональных отношений. Особое внимание президент Турции уделит ситуации в секторе Газа и украинскому конфликту.