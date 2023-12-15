Анкара, 15 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Недавние совместные учения США с представителями Рабочей партии Курдистана на сирийской территории негативно восприняли в Турции. Там заявили, что Вашингтон потерял Анкару как союзника. Об этом написало издание Milliyet.

(сс) Kurdishstruggle

Автор заявил, что сейчас Турция является гарантией для НАТО, хотя в прошлом НАТО была гарантией для Турции.

«США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции», — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что на учения отреагировало Минобороны Турции, а не внешнеполитическое ведомство.

«США прекрасно знают, что Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат», — говорится в материале.

Вместе с тем прозвучал призыв к Вашингтону вести себя как союзник, если тот хочет иметь поддержку и доверие Турции, перестать заниматься «умственной гимнастикой» и прекратить сотрудничество с террористами. Авторы подчеркнули, что Анкара также может изменить союзническое поведение.

Конфликт между турецкими властями и курдами в широком смысле длится с 1921 года. Курды ведут борьбу за существование и создание автономии в составе Турции. За права курдов с 1978 года борется РПК. Партию признали террористической и запретили как в самой Турции, так и в США, ЕС и ряде других стран.

В последние годы отношения Вашингтона и Турции претерпели различные изменения, между ними возникло множество противоречий, среди которых требования Турции поставить ей F-16, претензии США по поводу российско-турецкого сотрудничества и турецкого отказа одобрять членство Швеции в НАТО.

Как сообщало 9 декабря ИА Регнум, в Турции считают, что с США невозможен справедливый мир, потому как они выступают против мира в секторе Газа. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание, что за отказ от прекращения огня проголосовали только США.