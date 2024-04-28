Москва, 28 апреля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) превратилась в совершенно пустую и никчёмную структуру. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя резолюцию ПАСЕ о деколонизации России.

Известия/Павел Волков

«Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская, что, честно говоря, такие глупости даже комментировать не хочется», — сказала Матвиенко на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По её словам, участников ассамблеи стоило бы спросить, какими учебниками они пользовались и знакомы ли вообще с историей. Ведь именно европейские страны на протяжении столетий были колонизаторами и выкачивали ресурсы из своих колоний, тогда как Советский Союз поддерживал освободительные движения в таких странах и помогал им сбросить оковы колоний.

Россия никем не колонизирована, добавила Матвиенко, это мощное суверенное государство с открытой и внятной политикой. На Западе как раз и мечтают её развалить и разделить, чтобы потом колонизировать и хозяйничать здесь. Эти мечты никогда не сбудутся, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ПАСЕ приняли резолюцию 2540 с призывом ко всем западным странам принять всевозможные санкции против России. В одном из пунктов говорится, что «деколонизация» — необходимое условие для «установления демократии» в РФ.

В мае 2023 года на Совете по межнациональным отношениям в Пятигорске президент Владимир Путин назвал провокаторами и недоумками тех, кто призывает к развалу России. По его словам, охваченные неоколониальными идеями западные политики просто не могут понять, что многообразие России делает её сильнее.