Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. «Атаки на наши культуру, духовные ценности не прекращаются, продолжаются попытки вбить клин для межнационального разобщения…Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Ну и есть недоумки! И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что недоумки», ― сказал президент.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Также глава государства напомнил о провокациях, которые противники России устраивают внутри национальных сообществ, заявляя о необходимости деколонизации России.

«Наши противники решили, что в многонациональности России есть уязвимые места, и делают всё, чтобы нас разобщить», — отметил российский лидер.

По его словам, в условиях внешней агрессии происходит только укрепление многонационального российского народа: представители более сотни народов России уже удостоены высоких наград за участие в специальной военной операции на Украине.

«Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%», — заявил российский лидер, добавив, что «Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно».

Глава государства также напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также — Донецкая и Луганская народные республики по своему составу являются многонациональными: кроме украинцев и русских в новых регионах проживают белорусы, греки, армян, которые напрямую столкнулись с национализмом в 2014 году. Также Путин заявил, что первичный источник власти в Киеве — госпереворот, несмотря на все последующие выборы, этого Москва не забывает.

«В стратегии национальной политики должны появиться корректировки с учетом вхождения в состав РФ новых регионов», — призвал президент РФ.

По его словам, в новых регионах России есть программы, обеспечивающие общегражданскую идентичность. Касаясь вопросов миграции, Владимир Путин отметил, что в этой сфере много проблем — противники и здесь пытаются создать России помехи, хоть у них самих их много. Президент подчеркнул, что вопросы межкультурного взаимодействия в России нужно решать, но правительство знает, что делать, создана специальная рабочая комиссия.

Касаясь международных отношений, глава государства отметил, что Россия намерена и впредь активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению острых региональных проблем, включая кризисы в Судане, Йемене, Ливии и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на Совете по межнациональным отношениям в Пятигорске поручил проверить качество работы системы мониторинга в сфере межнациональных отношений на выявление потенциальных рисков.