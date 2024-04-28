Краснояружский район, Белгородская область, 28 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Белгородской области село Вязовое подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, в результате атаки обошлось без пострадавших, однако был повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки беспилотника, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Гладков сообщал, что в селе Вознесеновка в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал механизатор трактора.

По данным губернатора, другим беспилотником был атакован зерновоз. В результате атаки никто не пострадал, однако при взрыве повреждена цистерна зерновоза.

Кроме того, двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КамАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал, уточнил Гладков.