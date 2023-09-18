Вашингтон, 18 сентября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Китай является одним из мировых лидеров в сфере разработок искусственного интеллекта, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Что касается ваших слов о странах, лидирующих в ИИ, Китай, определённо, одна из них, одна из лидирующих и потенциально номер один», — сказал Илон Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 18 сентября.

Илон Маск добавил, что искусственный интеллект на сегодняшний день представляет для человеческой цивилизации главнейший риск, однако остаётся шанс на ответственное развитие подобных технологий.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Илон Маск, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг выступили в Сенате Соединённых Штатов Америки на слушаниях по контролю за искусственным интеллектом. Участники встречи обсудили возможные последствия и преимущества повсеместного использования этих технологий. Отмечалось, что Илон Маск назвал прошедшую встречу «очень важной для будущего цивилизации».