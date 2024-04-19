Вашингтон, 20 апреля, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Против блокировки соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, в США выступил 19 апреля американский предприниматель и владелец соцсети X (бывш. Twitter) Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«На мой взгляд, TikTok не следует запрещать в США, хотя такой запрет может пойти на пользу платформе X», — указал Маск на своей странице в соцсети Х.

Миллиардер отметил, что блокировка TikTok противоречит принципам свободы слова и выражения мнений, а это не тот принцип, который может поддерживать Америка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 марта палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. В Вашингтоне неоднократно утверждали, что власти и спецслужбы Китая якобы могут получать сведения личного характера с помощью TikTok.

Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok сейчас.

После одобрения данного законопроекта комитетом палаты представителей Конгресса по энергетике и торговле руководство TikTok выпустило заявление, в котором осудило попытки властей США запретить ресурс. В компании отметили, что этот шаг лишит 170 миллионов граждан США конституционного права на свободу выражения.