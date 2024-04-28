Николаев, Украина, 28 апреля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. О серии взрывов ночью 28 апреля в городе Николаеве на Украине сообщил «24-й канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

В 04:20 мск в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Через некоторое время местные жители услышали взрыв.

«В Николаеве слышали взрывы», — указал телеканал, не уточняя никаких подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, на западе Украины прогремели взрывы ночью 28 апреля.

Поздним вечером 27 апреля взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине. Об этом проинформировало издание «Зеркало недели». Ранее в Днепропетровской области звучала воздушная тревога. Взрыв был слышен в одном из районов города на Днепре.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал об очередной атаке украинских боевиков в ночь на 28 апреля. Силами ПВО были сбиты ещё четыре дрона над областью, всего 13.