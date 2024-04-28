Хмельницкий, Украина, 28 апреля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. На западе Украины прогремели взрывы, сообщил ночью 28 апреля украинский «24-й канал».

1stvc.net Взрыв

Журналисты уточнили, что звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Других подробностей они не привели.

В Хмельницкой области ранее объявили воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 27 апреля взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине. Об этом проинформировало издание «Зеркало недели». Ранее в Днепропетровской области действовала воздушная тревога. Взрыв был слышен в одном из районов города на Днепре.

По данным военкоров, в ночь на 27 апреля российские военные нанесли массированный воздушный удар по объектам на Украине с применением необычных ракет, меняющих своё направление. Украинские информационные ресурсы сообщили о поднятых в воздух истребителях-перехватчиках МиГ-31К, запусках гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, взрывах в Житомирской и Винницкой областях.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 апреля отметил, что Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 35 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб России. Атака осуществлялась в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены объекты энергетической отрасли Украины, средства противовоздушной обороны, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотников, арсеналы, базы горючего.