Днепропетровск, Украина, 28 апреля, 2024, 00:23 — ИА Регнум. В Днепропетровске на Украине поздним вечером 27 апреля был слышен взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Взрыв был слышен в одном из районов города на Днепре.

О последствиях инцидента издание не уточняет.

Как сообщало ИА Регнум, в Харьковской области вечером 27 апреля прогремели взрывы. Об этом написало украинское издание «Страна. ua». Взрывы произошли на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

На Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях.

В ночь на 27 апреля на территории Краснодарского края российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников.

Курская область подверглась 27 апреля массированным обстрелам украинских боевиков, российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотники. Об атаке ВСУ сообщил губернатор Роман Старовойт.