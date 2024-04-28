Берлин, 28 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Правительство Германии тормозит расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 27 апреля заявил депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры. Так что, как и прежде, будет выступать против такого расследования на международном уровне», — отметил Котре в интервью ТАСС.

По его мнению, инициативу КНР о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством ООН нужно приветствовать. Правительство Германии своей санкционной политикой и агрессивной риторикой против России признаёт, что это наносит ущерб немцам. При этом маловероятно сотрудничество властей ФРГ с Россией на благо немецкого народа, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации заявил, что теракт на «Северных потоках» должен быть расследован под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

Политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Соединённые Штаты если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль. Он отметил, что история с группой украинцев на корабле, а также имя экс-полковника ВСУ Романа Червинского появились сразу после неожиданного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту США Джо Байдену.

Журналист Сеймур Херш заявил, что власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались возобновления Германией в условиях зимы закупок газа по этому маршруту. Президент США Джозеф Байден хотел быть уверенным в том, что Германия «не выйдет из игры» и останется участником противостояния с Россией, считает журналист.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).