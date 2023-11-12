Москва, 12 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль, завил политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Zuma\TASS Место утечки газа после диверсии на газопроводе «Северный поток»

По его словам, изначально во всей ситуации с газопроводом «Северный поток» всё якобы «указывало на то, что это сделала Россия».

Однако сразу после неожиданного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту США Джо Байдену всплыла история с группой украинцев на корабле, добавил он.

«И вот теперь у нас есть человек, очень близкий ко всему этому, который занимается специальными операциями, полковник Червинский, который близок к генералу [главкому ВСУ Валерию] Залужному», — сказал он «Известиям».

Расмуссен согласился с журналистом Сеймуром Хершем, что США сильно замешаны в этом деле и, возможно, спецназ Украины сыграл свою роль.

«Но я думаю, что, если вы посмотрите на сложность операции, посмотрите на оборудование, которое было необходимо, всё это указывает на крупное национальное государство, и, скорее всего, США», — заключил он, добавив, что США если и не полностью руководили этой операцией, то играли в ней очень большую роль.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников и европейские источники, сообщила, что украинский полковник Роман Червинский является координатором атаки на «Северные потоки».

По данным издания, он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист подчеркнул, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. Херш 24 апреля заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».