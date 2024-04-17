Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно быть немедленно восстановлено в полном размере, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Полагаем, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объёме ещё до окончания расследования, которое должно быть объективным и опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию от палестинцев», — указал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН 17 апреля.

Российский дипломат подчеркнул, что ряд ключевых доноров БАПОР приостановил финансирование организации в связи с выдвинутыми обвинениями о якобы сотрудничестве некоторых её сотрудников с палестинским движением ХАМАС, хотя Израиль так и не предоставил существенных доказательств.

По словам Небензи, БАПОР остаётся безальтернативным каналом для оказания содействия палестинцам на Ближнем Востоке. Так, с момента эскалации палестино-израильского конфликта около 2 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, некоторые из них нашли убежище именно в учреждениях БАПОР.

Как передавало ИА Регнум, в конце января несколько стран, в том числе Великобритания, США, Канада, Германия, Финляндия и Нидерланды, временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности ряда сотрудников к атакам ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года.

В марте Василий Небензя во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР, поскольку оно принималось исключительно на основании заявлений Израиля и до проведения какого-либо расследования. Дипломат назвал эту меру ничем не обоснованной и призвал восстановить финансирование агентства.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило, что сотрудники агентства подверглись давлению со стороны Израиля и были вынуждены ложно признать свою связь с ХАМАС.