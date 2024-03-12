Вашингтон, 12 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. В ходе военного конфликта на Украине Россия имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинские военные не могут противостоять российским средствам РЭБ, написала 12 марта газета The New York Times.

Павел Лисицын /РИА Новости

В статье говорится, как один из боевиков ВСУ не смог осуществить атаку с помощью беспилотника, поскольку российские военные заглушили сигнал.

«Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. <…> Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей», — отметили авторы.

Издание указало на наличие у России превосходящего количества оборудования для глушения, способного подавлять украинские сигналы, передавая на тех же частотах, но с большей мощностью. ВСУ серьёзно уступают не только в живой силе и боеприпасах, но и в сфере БПЛА, подытожили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, украинский политик Игорь Лапин признал, что ВС России в марте уничтожили комплекс реактивной системы залпового огня HIMARS благодаря тому, что у ВСУ система РЭБ не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник. По словам Лапина, комплекс вышел и простоял на позиции около получаса. Российские военные смогли обнаружить установку, навести ракету и уничтожить его, констатировал он.

В феврале британское издание Daily Express написало, что способные глушить GPS российские установки РЭБ напугали НАТО. По мнению военного эксперта Томаса Витингтона, эти установки способны подавлять сигналы GPS одновременно с нескольких направлений, что сделает невозможным нанесение ракетных ударов по территории России.

Улучшение возможностей российских войск в области РЭБ снизило эффективность современных боеприпасов с GPS-наведением, таких как HIMARS или Excalibur, написали авторы статьи на портале Business Insider. Обозреватели считают, что теперь Киеву нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменит американские ракеты.