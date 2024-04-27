Харьков, Украина, 27 апреля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. В Харьковской области поздним вечером 27 апреля прогремели взрывы. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы произошли на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

Информации о последствиях инцидента не сообщается. Комментарии от местных властей также не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях.

Над Брянской областью вечером 27 апреля средствами противовоздушной обороны РФ были уничтожены пять беспилотников ВСУ.

В ночь на 27 апреля на территории Краснодарского края российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников.