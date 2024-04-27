Краснодар, 27 апреля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. В ночь на 27 апреля на территории Краснодарского края российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооружённым силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Украинские боевики пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Местные власти утверждают, что пострадавших и серьёзных повреждений нет.

Глава Краснодарского края добавил, что оперативные службы ликвидируют возгорания, возникшие в результате падения БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля над территорией Краснодарского края российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Ранее в этот же день военные уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 апреля сообщил, что за сутки российские силы ПВО сбили 193 украинских беспилотника, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», а также три управляемые авиабомбы Hammer.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 592 самолёта, 270 вертолётов, 23 325 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9140 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 308 единиц специальной военной автомобильной техники.