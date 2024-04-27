Авдеевка, ДНР, 27 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) бежали из посёлка Керамик, который находится к северу от Очеретино на авдеевском направлении, сообщил 27 апреля военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это означает, что село Новокалиново тоже всё. Ждём подтверждающих фото/видео из обоих населённых пунктов», — отметил Рожин.

По его словам, следующим населённым пунктом, который вскоре могут покинуть украинские военные, может стать село Архангельское. Из-за особенностей рельефа местности, отметил военный эксперт, держаться за него ВСУ долго не будут.

Рожин также предположил, что ВСУ отойдут к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы продолжить там держать оборону на высотах.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал об освобождении ряда населённых пунктов на авдеевском направлении, в частности Ласточкино, Северного, Петровского, Первомайского, Богдановки.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

Чешское издание Seznam Zprávy написало, что после провала ВСУ у села Очеретино следует ждать дальнейших прорывов российских войск. В материале говорится, что преимущество практически во всех аспектах принадлежит России, тогда как Украина располагает минимумом резервов. Быстрых изменений для Киева не будет даже в случае немедленной мобилизации, а обещанная помощь от США будет поступать постепенно.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 апреля сообщил о фактическом бегстве ВСУ из Очеретино.