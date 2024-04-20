Херсон, 20 апреля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Бойцы добровольческой казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Днепр» уничтожили два разведывательный катера Вооружённых сил Украины в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении. Об этом 20 апреля рассказал командир бригады Андрей Жидков, сообщила «Российская газета».

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«Подошли несколько катеров-разведчиков с дорогостоящим оборудованием для того, чтобы разведать берег, скорее всего, для дальнейшей высадки», — указал Жидков.

По его словам, два из трёх катеров противника были уничтожены в районе Кинбурнской косы. Цели удалось поразить из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с расстояния до 1,5 километра. При этом командир бригады «Днепр» обратил внимание на то, что катера-разведчики ВСУ впервые смогли подобраться на такое близкое расстояние.

Как передавало ИА Регнум, ранее в субботу начальник пресс-службы группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России Роман Кодрян сообщил, украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 человек личного состава, а также три десантные лодки, 45 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, семь орудий полевой артиллерии и миномётов и пять единиц автомобильной техники.