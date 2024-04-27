Москва, 27 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Группировка ВСУ на окраинах села Бердычи в Донецкой Народной Республике находится в окружении, сообщил 27 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Вооружённые формирования Украины в Бердычах фактически оказались в окружении», — цитирует его «Газета.Ru».

Он уточнил, что текущая оперативная обстановка вокруг Бердычей больше не позволяет украинским военным чувствовать себя свободно, ВСУ испытывают там проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes сообщил, что ВСУ потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике. ВСУ тяжело держать свои позиции из-за «безжалостной продолжительной бомбардировки российских сил», самым реалистичным исходом для ВСУ будет отступление на запад, добавил он.

22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил журналистам, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого подняли флаги РФ.

Немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке 22 апреля сообщило, что российские войска прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки (ДНР), продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций противника и вошли в посёлок Очеретино.

В публикации отмечалось, что ВСУ в течение нескольких месяцев держали оборону на данном участке, а теперь оставили позиции «по неизвестной причине».