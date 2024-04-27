Нигерия, 27 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В Нигерии в штате Риверс на автостраде Восток — Запад в пробке сгорели от 100 до 300 машин. Официальных данных о жертвах не поступало, но они многочисленны, пишет газета Nation.

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«Хотя количество жертв установить не удалось, но источники сообщили, что многие люди, оказавшиеся в ловушке в своих автомобилях, сгорели в адском пламени», — следует из статьи.

Уточняется, что большой затор образовался в районе развязки Элеме. В это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся в пробке среди других машин.

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«Стало известно, что взорвался танкер, гружённый нефтепродуктами, вспыхнуло пламя, которое перекинулось на другие танкеры и многие другие автомобили, застрявшие в пробке», — сообщает издание о причинах ЧП.

Уточняется, что пожар удалось потушить лишь через несколько часов. Поисково-спасательные службы продолжают работу.

Как сообщало ИА Регнум, в южноафриканском городе Йоханнесбурге, предположительно, взорвался газопровод, что стало причиной частичного обрушения дороги.

Точной информации о количестве пострадавших в результате происшествия не приводилось.

В результате взрыва бензовоза в Боксбурге, который находится к востоку от Йоханнесбурга, погибли 34 человека, в их числе 11 медицинских работников.

Летальные исходы произошли из-за сильных ожогов, которые получили пострадавшие при взрыве.