Йоханнесбург, ЮАР, 19 июля, 2023, 22:14 — ИА Регнум. В южноафриканском городе Йоханнесбург, предположительно, взорвался газопровод, что стало причиной частичного обрушения дороги, сообщил 19 июля телеканал SABC.

globallookpress.com Yeshiel/Xinhua

Взрыв на улице Бри в районе Симмонс в центральном деловом районе города подтвердила служба экстренной помощи Йоханнесбурга.

Точной информации о количестве пострадавших в результате происшествия пока нет. По некоторым данным, дорога обрушилась по причине взрыва газа.

Известно об одном перевёрнутом автомобиле, ещё несколько машин застряли после того, как части улиц были повреждены силой взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в городе Баксане в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв в кафе. В результате инцидента в кафе «Дельмар» выбило окна и двери. Ранения получили три человека, они госпитализированы.

В конце 2022 года в результате взрыва бензовоза в Боксбурге, который находится к востоку от Йоханнесбурга, погибли 34 человека, среди них 11 медицинских работников.