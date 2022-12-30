Кейптаун, 30 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. До 34 увеличилось количество погибших при взрыве бензовоза на севере ЮАР, который произошёл шесть дней назад. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба южноафриканского минздрава.

Операционная

«Мы можем подтвердить, что количество смертей, вызванных взрывом в городе Боксбург, по состоянию на сегодняшний день достигло 34», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят 11 медицинских работников, и добавляется, что новые летальные исходы произошли из-за сильных ожогов, которые получили при взрыве пострадавшие от него.

Отметим, ранее сообщалось о 26 погибших в результате взрыва бензовоза в Боксбурге, который находится к востоку от Йоханнесбурга.