Москва, 27 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщили 27 апреля в правоохранительных органах.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

«Один этаж административного здания эвакуирован, идёт проверка», — передаёт ТАСС.

Ранее 27 апреля сообщалось, что во Внуково усилили меры безопасности при досмотре пассажиров. Граждан призвали приезжать на аэровокзал за четыре часа до вылета, чтобы вовремя пройти предполётный досмотр.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта работа трёх столичных аэропортов на вылет и прилёт была ограничена на фоне атак беспилотников. В Росавиации подчеркнули, что главный приоритет — обеспечение безопасности полётов.

Работу петербургского аэропорта Пулково 10 марта ограничивали для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. По данным СМИ, в аэропорту вводили план «Ковёр».