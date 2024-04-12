Вашингтон, 12 апреля, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило 11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Авторы указали, что существует риск краха украинской обороны, поскольку ВСУ испытывают трудности в противовоздушной обороне, острую нехватку боеприпасов и военных. Кроме того, растёт усталость общественности от боевых действий.

По сведениям источников издания, моральный дух украинцев упал. Один из западных чиновников не исключил возможности коллапса украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году ВСУ в ходе летнего контрнаступления потеряли более 166 тысяч военных. Также украинская армия лишилась 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов, привёл данные 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

Командование ВСУ на фоне серьёзного дефицита артиллерийских снарядов заставляет подчинённых искать в болотах неразорвавшиеся боеприпасы. Украинские военные из-за острой нехватки боеприпасов вынуждены постоянно их экономить, написала 6 апреля американская газета The Wall Street Journal.

Более половины личного состава украинских войск на линии боевого соприкосновения не укомплектованы, признал 6 апреля майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин. Запланированная мобилизация не поможет решить эту проблему. Экс-военнослужащий назвал катастрофическим готовящийся закон о мобилизации из-за больших сроков его принятия и внедрения.