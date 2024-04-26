Николаев, Украина, 26 апреля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. В Николаевской области на юге Украины поздним вечером 26 апреля прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Иван Шилов ИА REGNUM

Других подробностей не приводится.

Также звуки взрывов слышали в Харьковской области. По данным украинского издания «Страна. ua», взрывы прогремели в Чугуевском районе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 апреля оповещение о воздушной тревоге включили во всех регионах Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 26 апреля рассказал, что в селе Ивановка Николаевской области был зафиксирован удар по расположению подразделения ВСУ. Он уточнил, что, вероятно, «прилетело» в пансионат «Полесье», где базировались украинские военнослужащие.

Также подпольщики проинформировали о нанесении удара по железнодорожной станции в Балаклее Харьковской области, где разгружался состав с украинскими военными. Это произошло 25 апреля в 16:40. По сведениям подпольщиков, были убитые и раненые.