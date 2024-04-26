Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Киев, 26 апреля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. На всей территории Украины поздним вечером 26 апреля объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса на 23:00 мск, сигналы тревоги сработали во всех регионах Украины.
Ранее в пятницу сигнал тревоги звучал в восьми областях на юге, в центре и на востоке страны, после чего распространился на всю Украину.
Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 25 апреля на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области. Глава областной военной администрации Игорь Табурец заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.
С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.