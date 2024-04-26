Львов, Украина, 26 апреля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Пьяные сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) Львовской области Украины угрожали и оскорбляли женщин, которые пытались отбить у них мобилизованного. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что плохо стоящие на ногах военкомы вступили в перепалку с женщинами, защищавшими мобилизованного, который, по данным СМИ, был волонтёром. Один из военкомов нецензурно угрожал женщинам побоями. После этого мобилизованного увели.

Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на организацию «Спасение животных Харьков» уточнил, что пьяные военкомы задержали члена организации, вывозившего животных с линии фронта на востоке Украины.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк обвинил жителей Украины в том, что они презирают сотрудников военкоматов. По его словам, началась травля военкомов, люди нападают на них. Генерал признал, что ТЦК нередко работают с нарушениями, но назвал недопустимым такое негативное отношение к ним. Павлюк призвал жителей Украины оставить эмоции и осознать, что «отсидеться (в тылу. — Прим. ред.) никому не удастся».

Украинский «24 канал» со ссылкой на минобороны страны сообщил, что мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти медицинскую комиссию, которая поделит их на четыре категории и определит место прохождения службы. На Украине выделят полностью годных, а также годных к службе в военном вузе, в военкомате, частях обеспечения, но непригодных к морской пехоте и службе в спецназе. Ещё две категории составят «годные по отдельным специальностям» и те, кого можно привлечь к выполнению «специфических задач».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Перед этим украинский лидер подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.