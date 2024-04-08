Киев, 8 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк 8 апреля заявил, что жители страны боятся сотрудников военкоматов.

President Of Ukraine/Global Look Press

Он отметил, что в работе военкоматов, в том числе в части призыва в ряды ВСУ, есть нарушения, но назвал отношение к военкомам недопустимым.

«Большинство работников территориальных центров комплектования (военкоматов — Прим. ред.) — это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо», — цитирует Павлюка «РБК-Украина».

Также командующий сухопутными войсками ВСУ заявил, что правоохранительные органы якобы оперативно реагируют на все случаи нарушения со стороны военкомов, подчеркнув, что нарушаться не должны не только права гражданских лиц, но и права военных.

Кроме того, Павлюк призвал жителей Украины оставить эмоции и осознать, что «отсидеться (в тылу — Прим. ред.) никому не удастся».

Как передавало ИА Регнум, украинские и западные СМИ ранее сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ, а также о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой.

Молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ, сообщила 6 апреля газета The Times. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и мониторят Telegram-каналы, предупреждающие о местах, где раздают повестки. Другие издания сообщали о многочисленных попытках граждан Украины покинуть территорию страны, переплыв одну из рек, отделяющих Украину от Венгрии и Румынии.

В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский снизил возраст мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет и отменил норму об «ограниченно годных» для призыва. Ранее сообщалось, что власти Украины намерены дополнительно призвать в ряды ВСУ до полумиллиона человек.