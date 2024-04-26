Кишинёв, 26 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В аэропорту Кишинёва, куда из России прибыла глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, объявили эвакуацию. Правоохранители заявили, что в здании обнаружен подозрительный предмет. Гуцул отметила, что власти Молдавии делают всё для ее унижения или задержания.

Иван Шилов ИА Регнум

Гуцул в третий раз за последние два месяца посетила Россию с рабочим визитом. В этот раз глава Гагаузии участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии объявили о создании блока «Победа-Виктория», где Гуцул стала исполнительным секретарём национального совета.

В аэропорту главу Гагаузской автономии встречали сторонники, которых полиция пыталась вывести из зала ожидания. При появлении Гуцул её встретили аплодисментами.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля стало известно, что в Молдавии передали в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им предъявили обвинения в «принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника».

В аэропорту Кишинёва 22 апреля пограничники почти на три часа задержали участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер пояснила, что делегатов съезда «Победа» правоохранители продержали без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта. Вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска также была задержана в аэропорту. После беседы со спецслужбами её отпустили.