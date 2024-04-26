Москва, 26 апреля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Действия российских музыкантов, покинувших страну, осуждающих её действия и перечисляющих средства ВСУ, сложно оценить без использования ненормативной лексики, заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Сергей Мамонтов/РИА Новост

Отвечая на вопрос AIF.ru о поступках Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Лоза подчеркнул, что самое недостойное в их действиях — финансирование противника. По сути, средства направляются на убийство собственных поклонников, отметил певец.

«На средства, которые Макаревич с Гребенщиковым отправляют Украине, закупается оружие, из которого потом убивают наших солдат, наших мирных жителей в Белгороде и приграничных областях. Как я могу это, по-вашему, расценивать?! Я расцениваю это, как расценивает любой нормальный человек, гражданин России», — сказал Лоза.

Некоторые из уехавших из России музыкантов неслучайно выбрали в качестве места жительства именно Британию, государство, наиболее враждебно настроенное к России почти во все периоды истории, отметил певец. Живущий в Лондоне Гребенщиков теперь относится к России точно так же, как британское правительство, подчеркнул Лоза.

Аналогичным образом можно оценить и действия живущего в Израиле Макаревича, который, в частности, не счёл нужным высказать соболезнования после теракта в «Крокусе», сказал певец.

«Так случилось, что сейчас граждане других стран в большинстве своём относятся к нам плохо. Люди, которые уехали туда и стали гражданами других стран, они изначально должны плохо о нас отзываться, потому что это общая тенденция в той стране. Приезжайте сейчас в Прибалтику, скажите: «Я люблю Россию». Конечно же, вы получите кучу негатива», — отметил Лоза.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревич после начала СВО осудил действия российского государства и отменил концерты в России, покинув её весной 2022 года. Граждан России он называл «злобными дебилами», отмечая, что сравнение с гражданами США не в пользу россиян. Макаревича внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В ноябре того же года он обращался с иском об отмене статуса иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил его. Позднее сообщалось о резком снижении гонораров группы «Машина времени» после их отъезда из России.

Гребенщиков после начала спецоперации в марте 2022 года уехал из России. В мае 2023 года в отношении него возбудили дело о дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Позднее в июне Минюст включил музыканта в перечень лиц, признанных в стране иностранными агентами. В ведомстве отметили, что музыкант выступал против проведения спецоперации и получал средства от иностранных источников.