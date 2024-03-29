* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 29 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в своих соцсетях ответил на вопрос, почему он в течение недели после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» так и не выразил соболезнований близким погибших и пострадавших.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Макаревич заявил, что отсутствие комментариев не означает отсутствие переживания и что он не считает нужным выражать скорбь публично.

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо», — написал он на своей странице в Facebook (запрещён в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Макаревич также заявил, что сочувствует пострадавшим в теракте, поставив их в один ряд с «вообще всеми жителями России», которым он якобы также сочувствует.

«Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор (находиться в России. — Прим. ред.)», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта, через шесть дней после теракта, трагедию в «Крокусе» прокомментировала певица Алла Пугачёва. Не выразив соболезнований близким пострадавших и погибших, она заявила, что скорбь должна быть «в душе». При этом ранее Пугачёва десятки раз на своих страницах в соцсетях выражала соболезнования по разным поводам.

В октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль Макаревич в соцсетях резко осудил действия палестинской группировки, а также выразил слова поддержки «нашим бойцам» (армии Израиля).

После начала СВО певец осудил действия российского государства и отменил концерты в России, покинув её весной 2022 года. Граждан России он называл «злобными дебилами», отмечая, что сравнение с гражданами США не в пользу россиян.

Макаревича внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В ноябре того же года он обращался с иском об отмене статуса иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил его. Позднее сообщалось о резком снижении гонораров группы «Машина времени» после их отъезда из России.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.