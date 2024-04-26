Москва, 26 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Законопроект о праве судебных приставов применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие внесён правительством на рассмотрение Госдумы РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Поправки предложены к закону «Об органах принудительного исполнения РФ», который позволяет судебным приставам применять силу, спецсредства и оружие по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Предлагается наделить этими возможностями всех сотрудников органов принудительного исполнения для ряда случаев.

Например, применять боевые приёмы борьбы приставы смогут для пресечения преступлений и задержания лиц. Резиновые палки, наручники, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошокеры им разрешат применять для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, должностных лиц органов принудительного исполнения.

Применение огнестрельного оружия разрешат, если такие посягательства сопряжены с насилием, опасным для жизни или здоровья. Приставы также смогут открыть огонь для пресечения побега из-под стражи и попыток завладения оружием, отражения группового или вооруженного нападения на суд, задержания лица, совершившего тяжкое преступление. Сначала они должны будут сделать предупредительный выстрел.

Как сообщало ИА Регнум, ранее комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала законопроект Минюста о наделении судебных приставов полномочиями применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. В законопроекте отмечается, что силу или оружие следует применять с учётом характера и степени опасности правонарушения. При необходимости приставы будут обязаны оказать медицинскую помощь тем, кому нанесли травмы.