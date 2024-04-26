Екатеринбург, 26 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 2,5 года колонии жителя Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 205.2 УК РФ, и приговорён к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком три года», — следует из сообщения.

Блогера, который в своём эфире, нецензурно выражаясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю, задержали в Челябинске 10 мая.

По данным УФСБ, в мае 2023 года подсудимый через интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Как передавало ИА Регнум, ранее СК направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте популярного блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России») УК РФ.

Кроме того, Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию ВС России на 50 тыс. рублей.