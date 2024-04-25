Москва, 25 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию ВС России на 50 тыс. рублей, сообщил корреспондент ИА Регнум из зала суда.

Сергей Виноградов/ТАСС Анастасия Ивлеева

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части 1 статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации.

Сама Ивлеева в суд не явилась, её интересы представлял адвокат.

Как передавало ИА Регнум, Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работа клуба «Мутабор» была приостановлена.