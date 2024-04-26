Чернигов, Украина, 26 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил возле границы с Брянской областью, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 26 апреля, ссылаясь на своих коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова», — приводит слова Лебедева RT.

Он уточнил, что в Черниговской области взрывы также зафиксировали в районе сёл Заречье и Гремяч, а также в Семёновском районе.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, по данным подполья, нанесли удар по украинскому подразделению в селе Ивановка Николаевской области. Прилёт зафиксирован, предположительно, по пансионату «Полесье».

Кроме того, ударом в районе города Марганец уничтожены около трети бойцов подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар. В Краснополье в Сумской области прогремел взрыв рядом с украинским блиндажом.