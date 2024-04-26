Москва, 26 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому губернаторы регионов наделяются полномочиям продлевать майские праздники в случае, если за это проголосует большинство жителей субъекта. Соответствующий проект закона внёс вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что авторы законопроекта указывают что, согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», положительно отнеслись к переносу новогодних выходных на майские праздники 55% опрошенных.

Вместе с тем в пояснительной записке подчёркивается, что общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учитывать мнение россиян в конкретном регионе. Так, увеличение майских праздников может привести в некоторых регионах к ухудшению положения отдельных отраслей экономики, поэтому данное решение должно приниматься на основании референдума большинством голосов, отметили авторы инициативы.

Ранее депутат Госдумы России Султан Хамзаев в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предложил запретить продажу алкогольных напитков в дни майских праздников. Хамзаев попросил председателя правительства рассмотреть возможность проработки в регионах запрета продажи алкоголя на период с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Он отметил, что в майские праздники каждый год увеличивается количество пьяных водителей, совершённых преступлений, а также связанных с приёмом алкоголя травм и отравлений.

Депутат указал в письме, что федеральные законы запрещают продавать алкоголь в определённых местах и при определённых событиях, но не вводят специальных ограничений на праздничные даты. Региональные власти могут сделать это самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, продление майских праздников предлагали рассмотреть в Госдуме ещё в прошлом году. Тогда отмечалось, что майские праздники, сейчас состоящие из двух частей, должны идти без перерыва, чтобы у граждан была возможность полноценно отдохнуть.