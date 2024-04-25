Москва, 25 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Запрет на продажу алкогольных напитков предложил ввести в дни майских праздников депутат Госдумы России Султан Хамзаев. Об этом говорится в его обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 25 апреля Lenta.ru.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Хамзаев попросил председателя правительства рассмотреть возможность проработки в регионах запрета продажи алкоголя на период с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Он отметил, что в майские праздники каждый год увеличивается количество пьяных водителей, совершённых преступлений, а также связанных с приёмом алкоголя травм и отравлений.

Депутат указал в письме, что федеральные законы запрещают продавать алкоголь в определённых местах и при определённых событиях, но не вводят специальных ограничений на праздничные даты. Региональные власти могут сделать это самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хамзаев предлагал запретить открытую демонстрацию употребления алкоголя в фильмах по аналогии с тем, как это сделано с курением, а также полностью запретить продажу спиртных напитков в жилых домах после 23:00.