Луганск, 26 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинской диверсионной группы в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 26 апреля в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Агентурные источники сообщили о размещении диверсионно-разведывательного подразделения, которое действовало вдоль границы с Белгородской областью, в здании учебного заведения в селе Кирилловка близ Краснограда.

«После уточнения информации по военному объекту был нанесён удар ВКС высокоточным оружием. По предварительной информации, кроме личного состава ВФУ, также уничтожены западные инструкторы и наёмники», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

23 апреля Марочко сообщил, что у украинских войск в оккупированной части ЛНР возникли проблемы с логистикой, противнику не хватает механиков-водителей и транспорта. Как сообщало ИА Регнум, ухудшилось положение ВСУ под Сватово и Кременной — у сёл Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское.