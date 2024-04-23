Луганск, 23 апреля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Проблемы с логистикой возникли у украинских войск в оккупированной части Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 23 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, в последнее время значительно ухудшилось положение ВСУ под Сватово и Кременной — у сёл Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское.

«Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на логистике», — написал Марочко и добавил, что противнику не хватает механиков-водителей и транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о растущих потерях в рядах ВСУ на купянском направлении. В посёлке Ковшаровка к югу от Купянска развернули дополнительный полевой госпиталь. Украинские подразделения на этом участке стали чаще отказываться от контратак и переходить в глухую оборону.