Минск, 26 апреля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Делегаты VII Всебелорусского народного собрания 25 апреля утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, предусматривающую возможность предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В новой редакции Военной доктрины остались неизменными актуальные положения, сохранён оборонительный характер. В документе подчёркивается, что Белоруссия — миролюбивая, никому не угрожающая страна, а попытки вмешательства во внутренние дела государства, тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего имеющегося потенциала.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — говорится также в доктрине.

Из документа следует, что Белоруссия посчитает применение силы против любого из государств — участников Союзного государства посягательством и будет принимать соответствующие ответные меры. Применение военной силы Минском для защиты Союзного государства определено международными договорами, заключёнными с Россией, эти вопросы решаются в составе региональной группировки войск двух стран.

Согласно доктрине, Минск считает агрессию против одного из государств — членов ОДКБ агрессией против всех стран организации и предоставит государству, которое подверглось нападению, необходимую помощь, в том числе военную. Белоруссия применит военную силу в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств. Доктриной предусмотрено предоставление контингента в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ для участия в миротворческих операциях на территории членов организации.

Кроме того, в военной доктрине Белоруссии прописали, что политика Запада целенаправленно разрушает интеграционные связи в ОДКБ и Союзном государстве.

Как сообщало ИА Регнум, система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, отмечал в январе 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ никогда прежде не были защищены так надёжно, как сейчас.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.